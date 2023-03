Luciano Ligabue al cinema con il concerto evento di Campovolo: “Il film per raccontare una liberazione, Giordana mi voleva come attore tanti anni fa” | VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) Luciano Ligabue al cinema per raccontare il concerto evento di Campovolo dello scorso giugno, che lo ha visto tornare sul palco a distanza di due anni dall’ultimo concerto a causa dell’emergenza sanitaria. Ora quel live davanti ad oltre 100 mila fan nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia inaugurata proprio quella sera diventa un film nelle ... Luciano Ligabue al cinema con il concerto evento di Campovolo: “Il film per raccontare una liberazione, Giordana mi voleva come attore tanti ... Leggi su tag24 (Di giovedì 16 marzo 2023)alperildidello scorso giugno, che lo ha visto tornare sul palco a distanza di duedall’ultimoa causa dell’emergenza sanitaria. Ora quel live davanti ad oltre 100 mila fan nella nuova RCF Arena di Reggio Emilia inaugurata proprio quella sera diventa unnelle ...alcon ildi: “Ilperunami...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlainPierson29 : RT @Dida_ti: Loro non lo sanno che noi due ci possiamo parlare senza aprire bocca. Luciano Ligabue #13marzo #goodmorning ? #Buongiorno… - infoitcultura : Luciano Ligabue – 30anni in un giorno: quando esce e dove vederlo - infoitcultura : Luciano Ligabue, '30 anni in un giorno': i suoi successi celebrati in un film. «Ho capito di essere fortunato» - SuonoIbrido : Luciano Ligabue: dal 20 al 22 marzo al cinema con 'Ligabue. 30 anni in un giorno', il 5 e il 14 luglio in concerto… - NegronPerdomo : RT @Dida_ti: Loro non lo sanno che noi due ci possiamo parlare senza aprire bocca. Luciano Ligabue #13marzo #goodmorning ? #Buongiorno… -