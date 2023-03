Luca Onestini, chiesta la squalifica dal GF VIP: ecco per quale motivo (Di giovedì 16 marzo 2023) Luca Onestini è finito nel mirino delle fan di Nikita Pelizon che hanno chiesto la sua squalifica sui social per via di un gesto di cattivo gusto Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon non è mai stato idilliaco e questo è noto al pubblico. Tra i due vipponi, dopo un inziale feeling, tutto si è interrotto con Nikita che proprio di recente ha svelato ancora la sua attrazione nei confronti del vippone, che non è ricambiata da Luca. Adesso però Luca è finito al centro di una polemica da parte dei fan della modella per via di un gesto reputato “schifoso” rivolto, secondo i fan, proprio a Nikita. Luca infatti dopo aver chiacchierato in cucina con Nikita e Antonella, ha gettato alle sue spalle del sale, quando le due ragazze si sono allontanate. Da ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023)è finito nel mirino delle fan di Nikita Pelizon che hanno chiesto la suasui social per via di un gesto di cattivo gusto Il rapporto trae Nikita Pelizon non è mai stato idilliaco e questo è noto al pubblico. Tra i due vipponi, dopo un inziale feeling, tutto si è interrotto con Nikita che proprio di recente ha svelato ancora la sua attrazione nei confronti del vippone, che non è ricambiata da. Adesso peròè finito al centro di una polemica da parte dei fan della modella per via di un gesto reputato “schifoso” rivolto, secondo i fan, proprio a Nikita.infatti dopo aver chiacchierato in cucina con Nikita e Antonella, ha gettato alle sue spalle del sale, quando le due ragazze si sono allontanate. Da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Il pubblico ha emesso il suo verdetto... i primi VIP a salvarsi sono: Antonella e Luca Onestini! #GFVIP - Antologia1980 : @Web_Lavoro @BITCHYFit He entrato come Luca Onestini e per la maggior parte della gentaglia che vede il gf quest'an… - 361_magazine : Luca Onestini è finito nel mirino delle fan di Nikita Pelizon che hanno chiesto la sua squalifica sui social per vi… - marilen42665023 : RT @cia751: Forza portiamo Luca Onestini in finale, Vamos #onestini #onestiner #Luvana #LucaOneGFVip - Web_Lavoro : @BITCHYFit Non so come mai ma tutto ad un tratto i principali account che si occupano di #gfvip hanno iniziato a d… -