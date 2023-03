Lotte Kopecky nelle strade dei giorni disorientati (Di giovedì 16 marzo 2023) La Danilith Nokere Koerse è una corsa ciclistica che è una gincana, uno sballottamento campestre destrasinistrasinistradestra senza soluzione di continuità, per stradine di campagna, tra asfalto e pavé. È un perdersi in pochi chilometri quadrati sopra Oudenaarde, Fiandre, dove non sono le salite, i metri di dislivello, a fare i distacchi, ma il disorientamento e lo smarrimento, che si può trasformare in vertigine. Fossero in nave si chiamerebbe mal di mare, ma i corridori pedalano una bicicletta e il mal di bici non esiste. La Danilith Nokere Koerse assomiglia a certi giorni che la vita ci mette davanti, giorni disorientati e smarriti, nei quali è difficile solo pensare di poter seguire una via retta e si inizia a inseguire lo sballottamento mentale destrasinistrasinistradestra nel tentativo di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) La Danilith Nokere Koerse è una corsa ciclistica che è una gincana, uno sballottamento campestre destrasinistrasinistra senza soluzione di continuità, per stradine di campagna, tra asfalto e pavé. È un perdersi in pochi chilometri quadrati sopra Oudenaarde, Fiandre, dove non sono le salite, i metri di dislivello, a fare i distacchi, ma il disorientamento e lo smarrimento, che si può trasformare in vertigine. Fossero in nave si chiamerebbe mal di mare, ma i corridori pedalano una bicicletta e il mal di bici non esiste. La Danilith Nokere Koerse assomiglia a certiche la vita ci mette davanti,e smarriti, nei quali è difficile solo pensare di poter seguire una via retta e si inizia a inseguire lo sballottamento mentale destrasinistrasinistra nel tentativo di ...

