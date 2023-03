Lotta Under 23, Emanuela Liuzzi è argento europeo nei 50 kg (Di giovedì 16 marzo 2023) Conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei U23 di Lotta, in scena a Bucarest, in Romania. La nazionale femminile, oggi coinvolta in gara con 8 Lottatrici, ha fatto molto bene conquistando un argento con Emanuela Liuzzi, due quinti posti con Danise e Godino e una finale per il bronzo con Aurora Russo da disputare domani pomeriggio. “Il risultato di Emanuela e la prestazione delle atlete conferma l’ottimo percorso che il Team Italia ha intrapreso dal mese di gennaio – ha commentato il DTN Salvatore Avanzato – La strada per il primo pass alle Olimpiadi si avvicina e noi stiamo lavorando con professionalità e impegno. Questo risultato sprona tutto lo staff a proseguire con determinazione”. La 23enne campana, che ieri ha fatto un percorso straordinario nella sua categoria, se l’è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 marzo 2023) Conclusa la quarta giornata dei Campionati Europei U23 di, in scena a Bucarest, in Romania. La nazionale femminile, oggi coinvolta in gara con 8trici, ha fatto molto bene conquistando uncon, due quinti posti con Danise e Godino e una finale per il bronzo con Aurora Russo da disputare domani pomeriggio. “Il risultato die la prestazione delle atlete conferma l’ottimo percorso che il Team Italia ha intrapreso dal mese di gennaio – ha commentato il DTN Salvatore Avanzato – La strada per il primo pass alle Olimpiadi si avvicina e noi stiamo lavorando con professionalità e impegno. Questo risultato sprona tutto lo staff a proseguire con determinazione”. La 23enne campana, che ieri ha fatto un percorso straordinario nella sua categoria, se l’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Lotta, Europei Under 23: Emanuela Liuzzi d’argento nei 55 kg, Aurora Russo si gioca il bronzo nei 57 kg - - newsfresche : RT @OA_Sport: Lotta, Europei Under 23: Emanuela Liuzzi in finale per l’oro nei 50 kg! Altre tre azzurre in lizza per il bronzo - https://t.… - OA_Sport : Lotta, Europei Under 23: Emanuela Liuzzi in finale per l’oro nei 50 kg! Altre tre azzurre in lizza per il bronzo - - VolleyCermenate : ?? UNDER 16 - Semifinale Cermenate lotta ma è San Giorgio Luraghese a vincere la gara di andata per 3-0. Sul nostro… - reilachii : @Swtltm non è questione di lavorare per forbes o meno: a fronte di altri under 30 selezionati e gli altri under 30… -