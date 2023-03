Lotta | Europei Under 23 | Emanuela Liuzzi d’argento nei 55 kg | Aurora Russo si gioca il bronzo nei 57 kg

(Di giovedì 16 marzo 2023) Si è appena conclusa a Bucarest la quarta giornata dei Campionati23 diolimpica 2023, in corso di svolgimento sulle materassine della capitale rumena fino a domenica 19 marzo. L’Italia può sorridere per la prima medaglia della spedizione, ottenuta da, ma già domani avrà la possibilità di incrementare il bottino in attesa del debutto degli ultimi tre atleti azzurri dello stile libero maschile. La 23enne campana, protagonista ieri di un cammino esaltante ieri nelle eliminatorie, si è messa al collo un prezioso argento pur con qualche rimpianto per una sconfitta di misura nella finalissima per 4-5 contro la francese Emma Solange Luttenauer, in cui ha dato fino all’ultimo secondo la sensazione di poter completare la rimonta che le avrebbe regalato il primo titolo ...

Si è appena conclusa a Bucarest la quarta giornata dei Campionati Europei Under 23 di lotta olimpica 2023, in corso di svolgimento sulle materassine della capitale rumena fino a domenica 19 marzo.