L'orologio che ci manca sul Credit Suisse (Di giovedì 16 marzo 2023) La cosiddetta “neutralità” della Svizzera non si esprime soltanto nelle banche che ingrassano mentre il resto dell’umanità, bestiale e armata, si spacca le ossa per difendere un’idea di libertà, o un’idea di grandezza, o di volgare dominio, o qualsiasi idea per quanto del cazzo possa risultare ai suoi nemici. La cosiddetta “neutralità” della Svizzera, ribadita, anzi aggravata, riguardo alla questione Ucraina, per quanto comodo possa fare a quasi tutti, produce tanto vomito e tale che eviteremo di occuparcene nonostante l’importanza del tema. Leggiamo invece questo: nella casa di un ristoratore milanese, che si deduce cucini molto bene, nella notte tra martedì e mercoledì scorso notte sono stati rubati una trentina tra Rolex e Patek Philippe. Valore: un milione e mezzo di euri. Cronografi, cronometri, roba elegante, forte, da soprapolsino. E’ che non saprà mai, il più imbecille di noi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) La cosiddetta “neutralità” della Svizzera non si esprime soltanto nelle banche che ingrassano mentre il resto dell’umanità, bestiale e armata, si spacca le ossa per difendere un’idea di libertà, o un’idea di grandezza, o di volgare dominio, o qualsiasi idea per quanto del cazzo possa risultare ai suoi nemici. La cosiddetta “neutralità” della Svizzera, ribadita, anzi aggravata, riguardo alla questione Ucraina, per quanto comodo possa fare a quasi tutti, produce tanto vomito e tale che eviteremo di occuparcene nonostante l’importanza del tema. Leggiamo invece questo: nella casa di un ristoratore milanese, che si deduce cucini molto bene, nella notte tra martedì e mercoledì scorso notte sono stati rubati una trentina tra Rolex e Patek Philippe. Valore: un milione e mezzo di euri. Cronografi, cronometri, roba elegante, forte, da soprapolsino. E’ che non saprà mai, il più imbecille di noi ...

