Londra mette al bando Tik Tok dai telefoni governativi

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo britannico di Rishi Sunak ha deciso la messa aldel social network Tik - Tok dagli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici, così come già fatto dalla Commissione Ue e da ...

(ANSA) - LONDRA, 16 MAR - Il governo britannico di Rishi Sunak ha deciso la messa al bando del social network Tik-Tok dagli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici, così come già fatto dalla Commissione Ue e dagli Stati Uniti.

Il governo Tory britannico di Rishi Sunak ha deciso la messa al bando del social network Tik-Tok dagli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici, così come già fatto dalla Commissione Ue e dagli Stati Uniti.