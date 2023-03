L’omicidio di Diabolik e l’ombra dei Senese | com’è iniziata l’escalation di violenza nella Capitale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma. L‘omicidio di, Fabrizio Piscitelli, avvenuto nell’agosto del 2019 si arricchisce di ulteriori elementi. Secondo gli inquirenti sul delitto ‘aleggia la pesante impronta della famiglia’ e – stando alle indagini della Squadra Mobile di Roma, coordinata dai Pm della direzione distrettuale antimafia – c’è un prima e un dopo l’assassinio di Piscitelli.era stato “provato” il giorno prima: il killer al parco per spiarlodi Fabrizio Piscitelli edia Roma In un certo senso,di Fabrizio Piscitelli, è come se avesse rappresentato una sorta di spartiacque negli equilibri della malavita romana. In particolare, il prima era all’insegna di una certa quiete, ovvero pochi ...