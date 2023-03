Lombardia, in giunta è già tensione Lega-FdI. De Corato a Fontana: “Ora siamo più forti, se non lo capisce avrà navigazione turbolenta” (Di giovedì 16 marzo 2023) Il secondo mandato di Attilio Fontana alla guida della Lombardia è appena iniziato, ma già si annuncia complicato sul piano degli equilibri politici. Martedì la prima riunione di giunta, sospesa e riconvocata due volte, si è conclusa solo dopo nove ore e forti malumori intorno alla conferma del segretario generale della Regione, Antonello Turturiello, su cui Fratelli d’Italia ha sollevato questioni di metodo. I meloniani hanno inoltre chiesto di affiancare Turturiello con un vice di loro fiducia (mentre Fontana insiste sull’uscente Pier Attilio Superti), con l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa ad alzare la voce e ricordare al governatore il risultato delle elezioni. E oggi il deputato di FdI Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano, raggiunto dall’AdnKronos non le manda a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Il secondo mandato di Attilioalla guida dellaè appena iniziato, ma già si annuncia complicato sul piano degli equilibri politici. Martedì la prima riunione di, sospesa e riconvocata due volte, si è conclusa solo dopo nove ore emalumori intorno alla conferma del segretario generale della Regione, Antonello Turturiello, su cui Fratelli d’Italia ha sollevato questioni di metodo. I meloniani hanno inoltre chiesto di affiancare Turturiello con un vice di loro fiducia (mentreinsiste sull’uscente Pier Attilio Superti), con l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa ad alzare la voce e ricordare al governatore il risultato delle elezioni. E oggi il deputato di FdI Riccardo De, ex vicesindaco di Milano, raggiunto dall’AdnKronos non le manda a ...

