Lollobrigida | ' McDonald' s ha recepito importanza qualità prodotti italiani'

(Di giovedì 16 marzo 2023) Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - "Io ho sollecitato il settore della distribuzione ad investire sulla produzione nazionale. A's avevo chiesto esplicitamente se potesse essere valorizzato il pachino e loro sono stati recettivi. Tutto questo perché hanno capito che il loro vecchio modello di produzione e distribuzione non funzionava più, soprattutto in Italia. Ora, invece, offrono nei loro ristorantiitaliana”. Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, a margine dell'iniziativa 'Dare valore all'Italia', tenutasi a Roma presso l'Ara Pacis.