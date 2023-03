“Lol 3” | colpo di scena finale | ecco chi ha vinto | lo spoiler

Leggi su tvzap

(Di giovedì 16 marzo 2023) News Tv. “Lol” 3 vincitore. Sono uscite le puntate finali della terza stagione di “Lol – Chi ride è fuori”. Anche quest’anno lo show comico condotto da Fedez e Frank Matano ha riscosso grande successo. Le battute dei comici sono già virali, così come i video che girano su tutti i social. È arrivato anche losul vincitore della terza stagione. Sulc’è stato un vero e propriodi. (Continua…) Leggi anche: “LOL – Chi ride è fuori”, in arrivo lo speciale: chi sarà presente nel cast “Lol – Chi ride è fuori” 3, chi è il vincitore “LOL – Chi ride è fuori” è un game show distribuito da Prime Video. È giunto alla terza edizione e la proma edizione è stata condotta da Fedez in coppia con Mara Maionchi, mentre nelle altre due il rapper è stato affiancato da Frank Matano. Il game show è basato ...