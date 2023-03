LoJack - Un servizio di tracciamento per i veicoli Scania

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 marzo 2023) In Italia vengono rubati in media 6 mezzi pesanti al giorno e meno del 30% viene recuperato. Per le aziende proprietarie, al danno derivante dalla perdita del veicolo si aggiunge quello della sparizione del carico. La filiale dellanel nostro Paese ha firmato un accordo conper l'adozione sui camion del marchio svedese dei dispositivi die recupero proposti dall'azienda del gruppo CalAmp, che garantirà ai proprietari la riduzione del 10% del costo dell'assicurazione Full Kasko. Con questa nuova integrazione dell'offerta diFinance Italy, il cliente ha la possibilità di far attivare ildai concessionari e dalle officine autorizzatesia al momento dell'acquisto del mezzo, sia in occasione delle attività di ...