Locus 2023 | la leggenda del jazz mondiale Herbie Hancock in concerto il 13 luglio a Fasano

(Di giovedì 16 marzo 2023)(BR) – La XIX edizione delFestival “Music of many colours”, uno dei simboli per eccellenza dell’estate in Puglia e tra le colonne portanti della stagione musicale italiana, dopo aver già annunciato alcuni nomi nella line up di Trani, di Locorotondo e di Bari, tra cui i Simply Red e i Sigur Ròs, è pronta ad accogliere una vera icona della musica moderna,, sul palco di piazza Ciaia il 13vivente delha trasceso, attraverso le sue esplorazioni, limiti e generi rimanendo però sempre fedele al suo stile inconfondibile, firmando una carriera lunga cinque decenni e 14 Grammy Awards, tra cui “Album dell’anno” per River: The ...

Il suo nome nella line up del Locus Festival è la conferma della versatilità di un festival da sempre attento alle tendenze del jazz e della black music mondiale, ma anche all'elettronica così come alla ... L'evento, primo appuntamento del cartellone di 'Wow! Fasano', curato dall'amministrazione comunale è targato Locus Festival. Herbie Hancock ha trasceso, attraverso le sue esplorazioni, limiti e ...

