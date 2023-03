Lobotka dà il pallone a Politano e gli dice | tieni | vai a divertirti

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 16 marzo 2023) Io continuo a ritenere che ci sia modo e modo di raggiungere i risultati. Modo e modo di fare la storia. Arrivare, per la prima volta in 97 anni, ai quarti di finale di Champions League così, dando 5 gol (e non subendone nessuno) alla tua diretta avversaria, e soprattutto dando questa prova di forza – meglio: di controllo assoluto della partita e di voglia di non cedere un millimetro di spazio anche a risultato mai messo in dubbio – vuol dire arrivarci in modo superlativo. Il Napoli è una squadra dai valori tecnici di prim’ordine, che davvero possono tranquillamente stare pressoché accanto a quelli che esprimono le più serie candidate a vincere la Champions League. Ma soprattutto, cosa non da poco visto ciò che caratterizza il contesto europeo in cui si svolgono le sfide al vertice, ed anzi cosa che rappresenta l’assoluta novità del pur ottimo Napoli di questi ultimi dieci anni, è una ...