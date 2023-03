Lobby come democrazia. L’intervento del prof. Frosini (Di giovedì 16 marzo 2023) È ormai da parecchi anni e diverse legislature che si discute di regolare le Lobby. Ci sono state numerose proposte di legge, ma poi è mancata la volontà politica di approvare un testo. Eppure, le Lobby esistono: di fatto ma non di diritto, almeno in Italia. Non è così, invece, nelle altre democrazie pluraliste, dove il fenomeno di gruppi organizzati di individui che si fanno portatori di interessi particolari presso il decisore pubblico, nel tentativo di orientarne le scelte, è una realtà imprescindibile regolata con legge. Il lobbismo rappresenta una componente legittima dei sistemi di democrazia liberale: come dimostra l’esempio statunitense, dove l’attività di Lobbying è talmente connaturata al sistema politico-costituzionale, al punto da considerarla, come dicono gli americani, ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 marzo 2023) È ormai da parecchi anni e diverse legislature che si discute di regolare le. Ci sono state numerose proposte di legge, ma poi è mancata la volontà politica di approvare un testo. Eppure, leesistono: di fatto ma non di diritto, almeno in Italia. Non è così, invece, nelle altre democrazie pluraliste, dove il fenomeno di gruppi organizzati di individui che si fanno portatori di interessi particolari presso il decisore pubblico, nel tentativo di orientarne le scelte, è una realtà imprescindibile regolata con legge. Il lobbismo rappresenta una componente legittima dei sistemi diliberale:dimostra l’esempio statunitense, dove l’attività diing è talmente connaturata al sistema politico-costituzionale, al punto da considerarla,dicono gli americani, ...

