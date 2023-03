Lo Strangolatore di Boston su Disney+ | Keira Knightley dà voce alle donne del giornalismo investigativo

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva Lodisu, un thriller true crime che racconta una storia vera. Il regista Matt Ruskin ricostruisce il mistero intorno al fantomatico assassino, affidandosidue giornaliste che si occuparono del caso tra il 1962 e il 1964. La pellicola fa fedeindagini reali che portarono all’arresto di un unico colpevole (Albert DeSalvo, finora il solo). Tutt’ora il suddetto serial killer, che si è macchiato dell’omicidio di tredici, non ha ancora un nome definitivo. C’è quindi un alone di mistero intorno alla figura di DeSalvo, che lascia intendere come il crimine resti ancora oggi impunito: “Gli uomini uccidono le. Albert non è il primo e non sarà l’ultimo.”interpreta ...