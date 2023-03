Lo stalker che voleva fidanzarsi con Giulia Bongiorno condannato a un anno di galera (Di giovedì 16 marzo 2023) Arcangelo Zuccalà, 78 enne di origini calabresi, è accusato di atti persecutori nei confronti di Giulia Bongiorno, avvocato penalista e senatrice della Lega dal 2018. Ieri è arrivata nei suoi confronti la condanna a un anno di reclusione. L’uomo, scrive oggi Il Messaggero, inviava lettere con richieste di fidanzamento all’ex ministro. All’indirizzo di casa. I fatti risalgono al 2019. Zuccalà ha inviato tre lettere scritte a mano in cui diceva di averla conosciuta a Palermo e rivista a Roma. «Ti amo perdutamente, vorrei incontrarti, fidanzarmi con te e iniziare una nuova convivenza», si legge in una delle missive. Li firmava con uno pseudonimo. Sosteneva di aver conosciuto Bongiorno alle scuole elementari. Impossibile, visto che lei è nata venti anni dopo di lui. L’uomo è stato sottoposto a perizia psichiatrica. Ma ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 marzo 2023) Arcangelo Zuccalà, 78 enne di origini calabresi, è accusato di atti persecutori nei confronti di, avvocato penalista e senatrice della Lega dal 2018. Ieri è arrivata nei suoi confronti la condanna a undi reclusione. L’uomo, scrive oggi Il Messaggero, inviava lettere con richieste di fidanzamento all’ex ministro. All’indirizzo di casa. I fatti risalgono al 2019. Zuccalà ha inviato tre lettere scritte a mano in cui diceva di averla conosciuta a Palermo e rivista a Roma. «Ti amo perdutamente, vorrei incontrarti, fidanzarmi con te e iniziare una nuova convivenza», si legge in una delle missive. Li firmava con uno pseudonimo. Sosteneva di aver conosciutoalle scuole elementari. Impossibile, visto che lei è nata venti anni dopo di lui. L’uomo è stato sottoposto a perizia psichiatrica. Ma ...

