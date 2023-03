Lo spettro di una nuova crisi bancaria attraversa l’Atlantico (Di giovedì 16 marzo 2023) C’è un legame tra la crisi bancaria innescata dal fallimento della Silicon Valley Bank e il tracollo del colosso svizzero Credit Suisse? Si ripeterà una crisi come quella del 2008? Intanto, clienti e istituti di credito corrono ai ripari. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 16 marzo 2023) C’è un legame tra lainnescata dal fallimento della Silicon Valley Bank e il tracollo del colosso svizzero Credit Suisse? Si ripeterà unacome quella del 2008? Intanto, clienti e istituti di credito corrono ai ripari. Leggi

Lo spettro di una nuova crisi bancaria attraversa l'Atlantico La scossa che in questi giorni ha rischiato di mandare nel caos il settore bancario statunitense ha raggiunto rapidamente l'Europa. Il caso più eclatante è quello del Credit Suisse. Il 15 marzo le azioni della banca svizzera sono crollate del 30 per cento dopo che il suo principale azionista, la Saudi national bank, ha annunciato che non avrebbe investito altri soldi nell'istituto. Nessuno però può dire con certezza se non siamo agli inizi di una crisi più vasta. Negli Stati Uniti il caso principale ha coinvolto la Silicon Valley Bank. Era una causa persa: né gli sforzi e i miliardi messi sul piatto con urgenza negli Stati Uniti durante il fine settimana né le dichiarazioni dei politici su entrambe le sponde dell'Atlantico sono riusciti a fermare il panico.