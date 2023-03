Lo prende la Juve | gioiello per il post Cuadrado

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juve, Allegri se la prende con gli attaccanti: 'Cattive scelte, sono tutti contropiedisti tranne uno!': Il tecnico… - cmdotcom : #Juve, #Allegri se la prende con gli attaccanti: 'Cattive scelte, sono tutti contropiedisti tranne uno!'… - GRiarso : Allora visto che molti di voi sperano ancora in un cambio allenatore a fine anno, vi spiego cosa fa allegri a giugn… - Pasqual01350178 : @FSaltato Concordo col ragazzo Squalifica del Napoli per quest anno e 2 anni ai teteschi. Ripescaggio di una tra j… - beauhugsx : Comunque dovrebbero farci scommettere sul quante traverse prende la Juve in ogni partita, probabilmente diventerei ricca?? #FriburgoJuve -

La Juventus targata mister Allegri batte ancora il Friburgo e sii quarti grazie a Dusan Vlahovic: molto bene gli uomini di ItalianoMissione compiuta per la Juventus. La 'Vecchia Signora' guidata da mister Massimiliano Allegri si è presa i quarti di finale ...La diretta >>>- Friburgo, il gol annullato: ecco perché Quello che a Vlahovic era stato ... Azione da fermo: sulla punizione dalla trequarti, Bremer di testala traversa. Kean rimette in ...Gonzalez, da leader vero, siinfatti la squadra sulle spalle e si mette in proprio, prima ... come la punta centrale Spalluto, schierata titolare dall'exMarchionni . In porta sempre ...

Vlahovic e Chiesa rinascono a Friburgo: la Juve vola ai quarti di ... Calciomercato.com

La Juventus si impone per 2-0 in casa del Friburgo nella gara ... mentre a sorpresa in attacco gioca Kean al fianco di Vlahovic dall’inizio. In difesa Gatti prende il posto degli infortunati Alex ...La Juve che conquista i quarti di finale di Europa League espugnando ... mentre vanno soltanto in panchina Chiesa e Di Maria. Dietro Gatti prende il posto di Alex Sandro nella difesa a tre, mentre in ...