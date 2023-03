“Lo ha fatto per lei”. GF Vip 7, il gesto di Donnamaria per Antonella: “Così sarai contenta” (Di giovedì 16 marzo 2023) La finalissima del GF Vip 7 è ormai alle porte e in questi lunghissimi sei mesi del reality show abbiamo visto nascere e distruggersi diverse coppie tra i concorrenti. Si è tanto parlato ad esempio di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e dei loro continui tira e molla, dovuti alla poca fiducia da parte di lui nei confronti dell’influencer venezuelana. Ma in particolar modo la coppia che ha fatto più discutere all’interno del programma è stata quella formata da Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Nonostante la squalifica ricevuta da Donnamaria da parte della produzione del GF Vip 7, proprio per l’ennesimo brutto atteggiamento verbale e fisico nei confronti di Antonella Fiordelisi, i due non hanno mai interrotto la loro relazione. Ci sono stati continui litigi tra i due a causa dei caratteri ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) La finalissima del GF Vip 7 è ormai alle porte e in questi lunghissimi sei mesi del reality show abbiamo visto nascere e distruggersi diverse coppie tra i concorrenti. Si è tanto parlato ad esempio di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro e dei loro continui tira e molla, dovuti alla poca fiducia da parte di lui nei confronti dell’influencer venezuelana. Ma in particolar modo la coppia che hapiù discutere all’interno del programma è stata quella formata da EdoardoedFiordelisi. Nonostante la squalifica ricevuta dada parte della produzione del GF Vip 7, proprio per l’ennesimo brutto atteggiamento verbale e fisico nei confronti diFiordelisi, i due non hanno mai interrotto la loro relazione. Ci sono stati continui litigi tra i due a causa dei caratteri ...

