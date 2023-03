“Lo farà quando esce” GF Vip | la bomba su Antonella Fiordelisi | “È costretta”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 16 marzo 2023) Ormai è sempre più seguito sui social e anche Nicole Murgia ha avuto modo di parlarci una volta andata via dallo spiato appartamento. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, il suo nuovo nemico, Gianluca Benincasa, è tornato all’attacco spiegando cosa accadràuscirà dal GF Vip 7. A quanto sembra, la salernitana dovrà inevitabilmente contattare Gianluca Benincasa una volta lasciata la dimora capitolina che vinca il GF Vip 7 o meno. Sono troppe le cose in sospeso tra loro e i sentimenti in questo caso non c’entrano. Nuovi inaspettati retroscena suin quel di Casa Pipol. GF Vip, parla di nuovo l’ex di“Credo che quanto successo abbia un po’ di follia. Però non perché si sono incontrati, è ...