“Lo farà appena esce dalla casa” GF Vip | la notizia su Antonella Fiordelisi cambia tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 marzo 2023) Da quandoè entrata nelladel GF Vip 7, l’ex fidanzato Gianluca Beninha rilasciato continue dichiarazioni contro la vippona. Ciò avrebbe addirittura portata i genitori diad agire per vie legali, difatti attualmente Beninavrebbe un divieto di avvicinamento nei confronti della famosa influencer. Ovviamenteè sempre rimasta all’oscuro di tutte queste dinamiche, in quanto reclusa all’interno del reality.ciò non ha comunque fermato l’ex fidanzato didall’esprimere nuove opinioni su quanto sta continuando ad accadere all’interno del GF Vip 7 ed in particolare sulla squalifica di Edoardo Donnamaria, attuale fidanzato della gieffina. ...