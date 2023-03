Lo avete notato anche voi? Il messaggio nascosto dietro la giacca (Di giovedì 16 marzo 2023) Due leader diversissime, dalle posizioni politiche ai toni, fino all'abbigliamento. Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sono confrontate ieri per la prima volta alla Camera. A confermare che le due sono agli opposti sono stati anche i loro abiti: giacca nera e maglia bianca per la premier e giacca bianco-panna e camicetta scura per la segretaria del Pd. Un look rovesciato, come lo definisce il Giornale. Passando agli argomenti al centro del confronto, la segretaria dem ha puntato soprattutto sul salario minimo legale parlando di "dramma del lavoro povero" e di "precarietà" di giovani e donne "sfruttati", che si vedono "negare la possibilità di un futuro libero e dignitoso". "Approviamo subito il salario minimo e il congedo parentale paritario, noi ci siamo", ha detto la Schlein alla fine del suo intervento. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Due leader diversissime, dalle posizioni politiche ai toni, fino all'abbigliamento. Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sono confrontate ieri per la prima volta alla Camera. A confermare che le due sono agli opposti sono statii loro abiti:nera e maglia bianca per la premier ebianco-panna e camicetta scura per la segretaria del Pd. Un look rovesciato, come lo definisce il Giornale. Passando agli argomenti al centro del confronto, la segretaria dem ha puntato soprattutto sul salario minimo legale parlando di "dramma del lavoro povero" e di "precarietà" di giovani e donne "sfruttati", che si vedono "negare la possibilità di un futuro libero e dignitoso". "Approviamo subito il salario minimo e il congedo parentale paritario, noi ci siamo", ha detto la Schlein alla fine del suo intervento. La ...

