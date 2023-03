LIVE Trento-ZAKSA, Champions League volley 2023 in DIRETTA: Itas a caccia dell’impresa che vale la semifinale (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.13: Trentini e polacchi sono all’ennesima resa dei conti, la sfida che non ammette repliche. Si parte dal rocambolesco 3-2 per i polacchi nella gara di andata. 20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo 2022-2023 tra Itas Trentino e ZAKSA Kedzierzyn Kozle Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo 2022-2023 tra Itas Trentino e ZAKSA Kedzierzyn Kozle. Trentini e polacchi sono ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13: Trentini e polacchi sono all’ennesima resa dei conti, la sfida che non ammette repliche. Si parte dal rocambolesco 3-2 per i polacchi nella gara di andata. 20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida di ritorno dei quarti di finale dimaschile di pallavolo 2022-traTrentino eKedzierzyn Kozle Buonasera e benvenuti alladella sfida di ritorno dei quarti di finale dimaschile di pallavolo 2022-traTrentino eKedzierzyn Kozle. Trentini e polacchi sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - infoitsport : LIVE EC - Aquila Trento: vittoria sudata col Buducnost per continuare a sognare - comunetn : ?? Il #ConsiglioComunale di #Trento è convocato in videoconferenza: - martedì 14 marzo ore 17.30 - mercoledì 15 marz… -