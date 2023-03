LIVE Trento-ZAKSA 2-2, Champions League volley 2023 in DIRETTA: l’Itas è ancora viva! 25-21 nel quarto set (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-21 Sbaglia Smith!!! Trento pareggia e c’è il tie break! Che cuore i trentini che sono riusciti a pareggiare il conto 24-21 Vincente Kaziyski da zona 4 23-21 Primo tempo Smith 23-20 Errore al servizio ZAKSA 22-20 Primo tempo Huber 22-19 Errore al servizio ZAKSA 21-19 Mano out Bednorz da zona 4 21-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo con tanta fortuna 20-18 Murooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiin 19-18 Bednorz attacca in rete ma l’arbitro non se ne accorge, per fortuna ZAKSA non riesce a rigiocare 18-18 Bednorz senza muro da zona 4 18-17 Errore al servizio ZAKSA 17-17 Errore al servizio Trento 17-16 Mano out di Kaziyski da zona 2. E’ lui contro tutti 16-16 Sliwka vincente da zona ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 Sbaglia Smith!!!pareggia e c’è il tie break! Che cuore i trentini che sono riusciti a pareggiare il conto 24-21 Vincente Kaziyski da zona 4 23-21 Primo tempo Smith 23-20 Errore al servizio22-20 Primo tempo Huber 22-19 Errore al servizio21-19 Mano out Bednorz da zona 4 21-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooo con tanta fortuna 20-18 Murooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiiin 19-18 Bednorz attacca in rete ma l’arbitro non se ne accorge, per fortunanon riesce a rigiocare 18-18 Bednorz senza muro da zona 4 18-17 Errore al servizio17-17 Errore al servizio17-16 Mano out di Kaziyski da zona 2. E’ lui contro tutti 16-16 Sliwka vincente da zona ...

