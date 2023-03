LIVE Sinner-Fritz, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Swiatek-Cirstea (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Sinner-Fritz in tv/streaming – I precedenti tra Sinner e Fritz 22:56 Terminato da pochi istanti il primo set tra Swiatek e Cirstea, con la polacca che si impone per 6-2. Si avvicina dunque il momento di Sinner. A tra poco! 21.55 Rybakina ha sconfitto Muchova per 7-6(4), 2-6, 6-4. Ora toccherà a Swiatek-Cirstea, poi al termine spazio al match di Jannik Sinner. 21.51 Rybakina e Muchova si stanno dando battaglia da quasi tre ore. La kazaka e la ceca sono impegnate nel terzo set, la Rybakina conduce per 5-4 e sta servendo per il match. Al termine toccherà a Swiatek-Cirstea, poi spazio a ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguirein tv/streaming – I precedenti tra22:56 Terminato da pochi istanti il primo set tra, con la polacca che si impone per 6-2. Si avvicina dunque il momento di. A tra poco! 21.55 Rybakina ha sconfitto Muchova per 7-6(4), 2-6, 6-4. Ora toccherà a, poi al termine spazio al match di Jannik. 21.51 Rybakina e Muchova si stanno dando battaglia da quasi tre ore. La kazaka e la ceca sono impegnate nel terzo set, la Rybakina conduce per 5-4 e sta servendo per il match. Al termine toccherà a, poi spazio a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alevilla1978 : @LucaRome2 Ma infatti, che poi anche volendosi basare sulla classifica al momento nella live sono 10 e 12, quindi s… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner vs Taylo… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fritz ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: sfida spartiacque con Alcaraz all’orizzonte - #Sinner-Fritz… - infoitsport : LIVE Sinner-Wawrinka 6-1 6-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: sorpasso su Nadal in classifica - A_Rapis : Sinner-Wawrinka 6-1 6-4, ATP Indian Wells 2023 in DIRETTA: l’azzurro è per la prima volta ai quarti di finale in Ca… -