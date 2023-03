LIVE Sci alpino, SuperG maschile Soldeu in DIRETTA: tutti contro Odermatt. Italia a caccia di sorprese (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11: Il primo rivale è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, ma attenzione anche agli austriaci Vincent Kriechmayr, vincitore ieri in discesa, e Marco Schwarz. 11.08: l favorito è lo svizzero Marco Odermatt, che ha già vinto la coppa di specialità e vuole chiudere al meglio la propria stagione. 11.05: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG maschile di Soldeu, valevole per le finali di Coppa del Mondo. Ultimo appuntamento dell’anno con la velocità. LA DIRETTA LIVE DEL SuperG FEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG maschile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.11: Il primo rivale è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, ma attenzione anche agli austriaci Vincent Kriechmayr, vincitore ieri in discesa, e Marco Schwarz. 11.08: l favorito è lo svizzero Marco, che ha già vinto la coppa di specialità e vuole chiudere al meglio la propria stagione. 11.05: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladeldi, valevole per le finali di Coppa del Mondo. Ultimo appuntamento dell’anno con la velocità. LADELFEMMINILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA DELBuongiorno e benvenuti alla...

