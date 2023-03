LIVE Sci alpino, SuperG maschile Soldeu in DIRETTA: Marco Odermatt magistrale! Casse da top 10 (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03: Paris all’intermedio ha 24 centesimi di ritardo 12.01: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 Odermatt Marco SUI 1:23.91 2 SCHWARZ Marco AUT 1:24.20 +0.29 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:24.62 +0.71 4 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:24.77 +0.86 5 READ Jeffrey CAN 1:24.78 +0.87 6 SANDER Andreas GER 1:24.87 +0.96 7 Casse Mattia ITA 1:24.90 +0.99 8 HAASER Raphael AUT 1:24.93 +1.02 9 MURISIER Justin SUI 1:25.03 +1.12 10 PINTURAULT Alexis FRA 1:25.09 +1.18 12.00. Errore gravissimo per Allegre sulla prima porta del ripido e ritardo pesante per il francese, 1?56 e 12mo posto provvisorio. Dopo il break ci sarà Dominik Paris 11.59: Allegre ha 5 decimi di ritardo all’intermedio 11.58: perde tanto anche nella seconda parte di gara lo svizzero ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03: Paris all’intermedio ha 24 centesimi di ritardo 12.01: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1SUI 1:23.91 2 SCHWARZAUT 1:24.20 +0.29 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:24.62 +0.71 4 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:24.77 +0.86 5 READ Jeffrey CAN 1:24.78 +0.87 6 SANDER Andreas GER 1:24.87 +0.96 7Mattia ITA 1:24.90 +0.99 8 HAASER Raphael AUT 1:24.93 +1.02 9 MURISIER Justin SUI 1:25.03 +1.12 10 PINTURAULT Alexis FRA 1:25.09 +1.18 12.00. Errore gravissimo per Allegre sulla prima porta del ripido e ritardo pesante per il francese, 1?56 e 12mo posto provvisorio. Dopo il break ci sarà Dominik Paris 11.59: Allegre ha 5 decimi di ritardo all’intermedio 11.58: perde tanto anche nella seconda parte di gara lo svizzero ...

