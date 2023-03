LIVE Sci alpino | SuperG maschile Soldeu in DIRETTA | dominio Odermatt! Schwarz e Kilde sul podio Paris e Casse ancora in top 10

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24: per oggi è tutto, appuntamento a domani per il Team Event, grazie per averci seguito e buona giornata 12.23: Questa la classifica di Coppa del Mondo quando mancano le ultime due gare: 1 ODERMATT Marco SUI 1942 2Aleksander Aamodt NOR 1340 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1014 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 953 5 MEILLARD Loic SUI 831 6 BRAATHEN Lucas NOR 824 7 PINTURAULT Alexis FRA 781 8Marco AUT 779 9 FELLER Manuel AUT 506 10 CRAWFORD James CAN 462 12.21: Questa la classifica finale della Coppa di: 1 ODERMATT Marco SUI 740 2Aleksander Aamodt NOR 512 3 KRIECHMAYR Vincent AUT 335 4 SANDER Andreas GER 265 5 PINTURAULT Alexis FRA 253 6 ROGENTIN Stefan SUI 180 7 MURISIER Justin SUI 176 8 HEMETSBERGER Daniel AUT 175 9 ...