LIVE – Sci alpino | super-G femminile finali Soldeu 2023 DIRETTA

(Di giovedì 16 marzo 2023) Latestuale del-Gdi, valido per ledella Coppa del Mondo 2022/di sci. Saranno quattro le azzurre al via: Federica Brignone, Sofia, Goggia, Elena Curtoni e Marta Bassino. Appuntamento alle ore 10. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 10:04 – Anche Gritsch non perfetta, riesce a stare avanti alla connazionale per sette centesimi. 10:01 – 1:28.65 per Ortlieb, protagonista di una manche con qualche sbavatura di troppo. 10:00 – Si parte con due austriache: prima Nina Ortlieb e poi Franziska Gritsch. 09:55 – Buongiorno, amici di Sportface. Inizia una nuova ...