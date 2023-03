LIVE Real Sociedad-Roma 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: primo tempo che termina senza rischi per i giallorossi (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 FINISCE IL primo tempo! Real Sociedad-Roma 0-0! 45’+4 Ottima lettura di Ibanez, il quale scappa via a Oyarzabal e si invola col pallone tra i piedi verso la porta. Poi la Roma guadagna una punizione con Belotti che subisce un fallo da Zubimendi. 45’+3 Cinque i minuti di recupero. 45’+1 GOL ANNULLATO ALLA Roma! Corner battuto da Dybala, Cristante spizza di testa per Smalling, il quale però spinge il pallone in rete toccandolo con un braccio. 45? Zalewski prova a bruciare Diego Rico sulla destra, il quale devia il pallone in angolo. 44? Pellegrini arriva in ritardo su Zubimendi, commettendo fallo: il capitano giallorosso viene solo richiamato verbalmente da Kovacs. 42? Non ce la fa ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51 FINISCE IL0-0! 45’+4 Ottima lettura di Ibanez, il quale scappa via a Oyarzabal e si invola col pallone tra i piedi verso la porta. Poi laguadagna una punizione con Belotti che subisce un fallo da Zubimendi. 45’+3 Cinque i minuti di recupero. 45’+1 GOL ANNULLATO ALLA! Corner battuto da Dybala, Cristante spizza di testa per Smalling, il quale però spinge il pallone in rete toccandolo con un braccio. 45? Zalewski prova a bruciare Diego Rico sulla destra, il quale devia il pallone in angolo. 44? Pellegrini arriva in ritardo su Zubimendi, commettendo fallo: il capitano giallorosso viene solo richiamato verbalmente da Kovacs. 42? Non ce la fa ...

