LIVE Real Sociedad-Roma 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: meglio i baschi fin qui (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Smalling prova a spizzare per un compagno il pallone calciato da Pellegrini, ma l’inglese non trova un compagno libero per la conclusione. 37? Retropassaggio quasi fatale di Diego Rico, che per poco non consegnava il pallone a Dybala, il quale non è riuscito ad intercettare la sfera. 36? Diego Rico salta Karsdorp sulla sinistra, poi il terzino va al cross per Sorloth, ma è ancora una volta perfetto Smalling nell’anticipare l’attaccante norvegese. 34? Cristante sgambetta Merino nella trequarti basca: si sta giocando poco in questa fase. 33? Eccezionale Smalling nella chiusura su Sorloth, ben imbeccato da Brais Mendez con un rasoterra centrale. 32? Gorosabel trattiene per la maglia Spinazzola, commettendo fallo nella zona destra del campo. 31? MERINO! Oyarzabal allarga per l’inserimento del centrocampista, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38? Smalling prova a spizzare per un compagno il pallone calciato da Pellegrini, ma l’inglese non trova un compagno libero per la conclusione. 37? Retropassaggio quasi fatale di Diego Rico, che per poco non consegnava il pallone a Dybala, il quale non è riuscito ad intercettare la sfera. 36? Diego Rico salta Karsdorp sulla sinistra, poi il terzino va al cross per Sorloth, ma è ancora una volta perfetto Smalling nell’anticipare l’attaccante norvegese. 34? Cristante sgambetta Merino nella trequarti basca: si sta giocando poco in questa fase. 33? Eccezionale Smalling nella chiusura su Sorloth, ben imbeccato da Brais Mendez con un rasoterra centrale. 32? Gorosabel trattiene per la maglia Spinazzola, commettendo fallo nella zona destra del campo. 31? MERINO! Oyarzabal allarga per l’inserimento del centrocampista, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - forzaroma : 38' - Cross lungo di Pellegrini per la sponda aerea di Smalling. Sulla seconda palla arriva prima la Real Sociedad… - DaniloBatresi : RT @forzaroma: 30' - Ancora Real Sociedad pericolosa. Questa volta a provarci dalla distanza è Merino che trova ancora la presa sicura di R… - forzaroma : 30' - Ancora Real Sociedad pericolosa. Questa volta a provarci dalla distanza è Merino che trova ancora la presa si… -