LIVE Real Sociedad-Roma 0-0 | Europa League 2023 in DIRETTA | inizia il match di ritorno a San Sebastiàn

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Atterrato Dybala nella trequarti basca, punizione interessante per la, squadra che è una sentenza con i calci piazzati. 1?! 21.00 Tutto pronto per il via del. 20.57 Entrano le due squadre in campo, l’arbitro delsarà il romeno Kovacs, il quale ha diretto la finale della prima edizione della Conference, disputatasi a Tirana, in cui lasi impose 1-0 sul Feyenoord con la rete di Zaniolo. 20.55 I giocatori stanno attraversando il tunnel che collega gli spogliatoi con il terreno di gioco dell’estadio de Anoeta. 20.50 I giallorossi, qualificandosi, approderebbero per la terza volta consecutiva tra le migliori ...