LIVE Real Sociedad-Roma 0-0, Europa League 2023 in DIRETTA: Dybala vicino al vantaggio (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20? Karsdorp cerca Belotti con un lancio in verticale, ma il pallone finisce tra le mani di Remiro. 19? Il canovaccio tattico della partita è pressoché identico a quello dell'andata: gli spagnoli palleggiano con la loro qualità tecnica, mentre la Roma attende per poi trovare degli spazi da sfruttare in contropiede. 17? Contatto tra Smalling e Oyarzabal in mezzo al campo, Kovacs fischia una punizione per i baschi, prima di ammonire Mancini per proteste. 15? Dybala! Prima chance per i giallorossi, i quali ingannano la Real Sociedad con uno schema su punizione, liberando l'argentino che calcia di prima col mancino: Sorloth devia in angolo, salvando la porta di Remiro. 14? Si rialza solamente adesso l'esterno ex Juventus: il colpo subito è stato ...

