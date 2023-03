LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 76-74, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: equilibrio nell’ultimo quarto (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77-76 Penetrazione di Napier, Milano ha esaurito il bonus, due falli di squadra per il Real nel quarto quarto. 77-74 Un libero di Hezonja, +3 Real con 5’35” da giocare. 76-74 2/2 Musa che raggiunge quota 25 in serata. Fallo di Tonut sulla partenza di Musa, liberi. 74-74 La risposta di Musa da lontanissimo. 71-74 TRIPLAAAAAAA DI TONUT! 7’20” da giocare. 71-71 2/3 Musa. Fallo di Luwawu-Cabarrot sul tentativo dall’arco di Musa, ci saranno tre liberi per il bosniaco. 69-71 Piazzato di Pangos, Milano davanti. 69-69 TRIPLA DI PANGOS! Parità. 69-66 Magia di Rodriguez per la schiacciata di Hezonja. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto! FINISCE IL TERZO quarto! 67-66 Un ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77-76 Penetrazione di Napier,ha esaurito il bonus, due falli di squadra per ilnel. 77-74 Un libero di Hezonja, +3con 5’35” da giocare. 76-74 2/2 Musa che raggiunge quota 25 in serata. Fallo di Tonut sulla partenza di Musa, liberi. 74-74 La risposta di Musa da lontanissimo. 71-74 TRIPLAAAAAAA DI TONUT! 7’20” da giocare. 71-71 2/3 Musa. Fallo di Luwawu-Cabarrot sul tentativo dall’arco di Musa, ci saranno tre liberi per il bosniaco. 69-71 Piazzato di Pangos,davanti. 69-69 TRIPLA DI PANGOS! Parità. 69-66 Magia di Rodriguez per la schiacciata di Hezonja. INIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL TERZO! 67-66 Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - DaniloBatresi : RT @forzaroma: 68' - Incredibile doppia occasione per la Real Sociedad con Oyarzabal. Prima il miracolo di Rui Patricio poi sulla ribattuta… - forzaroma : 68' - Incredibile doppia occasione per la Real Sociedad con Oyarzabal. Prima il miracolo di Rui Patricio poi sulla… - forzaroma : 68' - Incredibile doppia occasione per la Real Sociedad. Prima il miracolo di Rui Patricio poi sulla ribattuta ar… -