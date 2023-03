LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 32-28, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: +4 spagnolo a metà secondo quarto (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-34 NAPIER! Canestro con il fallo di Causeur, potenziale gioco da tre. 34-32 ANCORA TONUT! Milano a -2. 34-30 Penetrazione di Tonut che si appoggia al vetro. 34-28 Rodriguez mette i primi due della sua partita, 5’05” sul cronometro del secondo quarto. 32-28 Alzata di Rodriguez per Poirier che sale con due mani sopra il ferro. 30-28 Penetrazione di Pangos che si appoggia al tabellone. 30-26 TRIPLA di Tonut, si sblocca l’attacco di Milano in questo secondo quarto. 30-23 Ancora Causeur da tre, time out Milano con 7’59” da giocare nel primo tempo. 27-23 Tripla di Causeur sulla transizione del Real. Rimessa in attacco Olimpia con 8’47” da giocare prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-34 NAPIER! Canestro con il fallo di Causeur, potenziale gioco da tre. 34-32 ANCORA TONUT!a -2. 34-30 Penetrazione di Tonut che si appoggia al vetro. 34-28 Rodriguez mette i primi due della sua partita, 5’05” sul cronometro del. 32-28 Alzata di Rodriguez per Poirier che sale con due mani sopra il ferro. 30-28 Penetrazione di Pangos che si appoggia al tabellone. 30-26 TRIPLA di Tonut, si sblocca l’attacco diin questo. 30-23 Ancora Causeur da tre, time outcon 7’59” da giocare nel primo tempo. 27-23 Tripla di Causeur sulla transizione del. Rimessa in attaccocon 8’47” da giocare prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - TuttoASRoma24 : Real Sociedad-Roma 0-0, inizia il match: segui l’Europa League in Diretta LIVE ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - corgiallorosso : LIVE Real Sociedad-Roma 0-0 – 15' Dybala sfiora il vantaggio - sportli26181512 : LIVE Real Sociedad-Roma 0-0: manata di Karsdorp su Rico che viene ammonito -