LIVE Italia-Giappone, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: i paisà per un nuovo miracolo contro Ohtani! (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Cuba – Italia-Cina Taipei – Italia-Panama – Italia-Olanda – La presentazione – Parla Mike Piazza Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo quarto di finale del World Baseball Classic 2023. L’Italia va al Tokyo Dome, dove affronta i padroni di casa del Giappone, tra i grandi favoriti per la conquista della vittoria complessiva. Una sfida, in sostanza, difficilissima, tanto più che, se il partente azzurro è Ryan Castellani, quello nipponico risponde al nome di Shohei Ohtani, dal 2018 superstar dei Los Angeles Angels, due volte All Star e, nel 2021, MVP ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-Cuba –-Cina Taipei –-Panama –-Olanda – La presentazione – Parla Mike Piazza Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel secondo quarto di finale del. L’va al Tokyo Dome, dove affronta i padroni di casa del, tra i grandi favoriti per la conquista della vittoria complessiva. Una sfida, in sostanza, difficilissima, tanto più che, se il partente azzurro è Ryan Castellani, quello nipponico risponde al nome di Shohei Ohtani, dal 2018 superstar dei Los Angeles Angels, due volte All Star e, nel 2021, MVP ...

