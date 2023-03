LIVE Italia-Giappone 3-9, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: homerun di Dominic Fletcher! (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si spegne subito la flebile speranza. Doppio gioco difensivo del Giappone, termina l’ottavo inning offensivo dell’Italia. Pasquantino non ha fatto la differenza in questo WBC come avremmo sperato. 0 ball, 1 strike. Singolo di Brett Sullivan. E’ il momento di Vinnie Pasquantino, che ha l’ultima occasione per lasciare il segno in questo WBC. 1 ball, 0 strike. Ora Brett Sullivan. HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOME RUUUUUUUUUUUUUUUUUUN!!! Dominic Fletcher prova a riaccendere l’Italia: 3-9! 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Nicky Lopez eliminato al volo. L’homerun proprio non vuole arrivare in questo WBC. E’ il turno di Dominic Fletcher. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi spegne subito la flebile speranza. Doppio gioco difensivo del, termina l’ottavo inning offensivo dell’. Pasquantino non ha fatto la differenza in questo WBC come avremmo sperato. 0 ball, 1 strike. Singolo di Brett Sullivan. E’ il momento di Vinnie Pasquantino, che ha l’ultima occasione per lasciare il segno in questo WBC. 1 ball, 0 strike. Ora Brett Sullivan. HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOME RUUUUUUUUUUUUUUUUUUN!!!Fletcher prova a riaccendere l’: 3-9! 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Nicky Lopez eliminato al volo. L’proprio non vuole arrivare in questo WBC. E’ il turno diFletcher. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 ...

