LIVE – Italia-Giappone 3-9: quarti di finale World Baseball Classic 2023 in DIRETTA (Di giovedì 16 marzo 2023) La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Giappone, partita valevole per i quarti di finale della World Baseball Classic 2023. Gli uomini di Mike Piazza, che hanno chiuso il girone A con due vittorie e due sconfitte, non vogliono smettere di sognare. Gli azzurri vanno a caccia di una grande prestazione per provare a battere i Samurai e proseguire l’avventura. La formazione nipponica, reduce dal primo posto nella Pool B con quattro successi in altrettante partite, vuole invece rimanere imbattuta ed esultare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.00 Italiane di giovedì 16 marzo sul diamante del Tokyo Dome, a ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Latestualedi, partita valevole per ididella. Gli uomini di Mike Piazza, che hanno chiuso il girone A con due vittorie e due sconfitte, non vogliono smettere di sognare. Gli azzurri vanno a caccia di una grande prestazione per provare a battere i Samurai e proseguire l’avventura. La formazione nipponica, reduce dal primo posto nella Pool B con quattro successi in altrettante partite, vuole invece rimanere imbattuta ed esultare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.00ne di giovedì 16 marzo sul diamante del Tokyo Dome, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BPMconcerti : L'Indie affascinante dei @tvgirlz arriva in Italia per una data unica e speciale a Milano @circolomagnolia. ?? Bigli… - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Dall'Ucraina ai migranti, forum ANSA-Pe con il ministro Tajani. Tra i temi anche la difesa comune e le riforme… - RepubblicaAF : ??'Quale fisco per l'Italia' è il panel dell'evento A&F live, organizzato da @GEDIspa e @unibocconi, a cui partecipe… - ilnonnosimpson : RT @FIBSpress: Questa è l'Italia che vuole sognare e vincere ???????? Italia-Giappone al via alle 11 italiane live su @skysport Uno e Arena. @… - PaolaFe60208246 : RT @ROMA_News: VIDEO LIVE CAMERA Ciani (Demos): “No ai bambini in carcere, pagano colpe non loro”. E su Cutro: “Servono politiche serie” ht… -