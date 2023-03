LIVE Italia-Giappone 2-7, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: ingresso disastroso di Pallante e Nittoli (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia era tornata a -2, ma il Giappone ha subito rifilato uno schiaffo pesante agli azzurri. Nel Baseball comunque mai dire mai. Italia-Giappone 2-7 dopo 5 inning. Strike-out, terzo eliminato. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Gran difesa di Lopez, Maki eliminato al volo. 2 out. C’è Genda in battuta. Maki eliminato al volo, ma Okamoto avanza in terza base. Davvero da incubo l’ingresso di Vinny Nittoli, che con Cuba e Olanda era stato impeccabile. Maki in battuta. 1 ball, 1 strike. Doppio anche di Okamoto, che forse chiude la partita. Altri 2 punti per il Giappone, 2-7. Doppio di Murakami e punto di Ohtani. ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’era tornata a -2, ma ilha subito rifilato uno schiaffo pesante agli azzurri. Nelcomunque mai dire mai.2-7 dopo 5 inning. Strike-out, terzo eliminato. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. Gran difesa di Lopez, Maki eliminato al volo. 2 out. C’è Genda in battuta. Maki eliminato al volo, ma Okamoto avanza in terza base. Davvero da incubo l’di Vinny, che con Cuba e Olanda era stato impeccabile. Maki in battuta. 1 ball, 1 strike. Doppio anche di Okamoto, che forse chiude la partita. Altri 2 punti per il, 2-7. Doppio di Murakami e punto di Ohtani. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrAntoniaPagani : RT @NFratoianni: In diretta ora dal congresso #Cgil - xLabax : RT @FIBSpress: Questa è l'Italia che vuole sognare e vincere ???????? Italia-Giappone al via alle 11 italiane live su @skysport Uno e Arena. @… - pepdecr : RT @NFratoianni: In diretta ora dal congresso #Cgil - fedeli_paolo : RT @NFratoianni: In diretta ora dal congresso #Cgil - Sinistrait_ : RT @NFratoianni: In diretta ora dal congresso #Cgil -