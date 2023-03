LIVE Italia-Giappone 0-4, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: fuoricampo da 3 punti per Okamoto (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Dobbiamo provare a reagire. Va in battuta Nicky Lopez. Sin qui 3 valide per il Giappone, 1 per l’Italia. Maki eliminato in prima base. Termina qui il terzo inning. Per l’Italia ora serve una delle imprese più incredibili del nostro sport per ribaltare questa partita. Italia-Giappone 0-4. Ora dire che serve un miracolo è poco. fuoricampo da 3 punti per Okamoto. Foul. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Altra base su ball concessa da La Sorsa. Ohtani in seconda, Murakami in prima, 2 eliminati e Okamoto in battuta. E’ un inning difficilissimo per l’Italia. 3 ball, 1 strike. 2 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Dobbiamo provare a reagire. Va in battuta Nicky Lopez. Sin qui 3 valide per il, 1 per l’. Maki eliminato in prima base. Termina qui il terzo inning. Per l’ora serve una delle imprese più incredibili del nostro sport per ribaltare questa partita.0-4. Ora dire che serve un miracolo è poco.da 3per. Foul. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Altra base su ball concessa da La Sorsa. Ohtani in seconda, Murakami in prima, 2 eliminati ein battuta. E’ un inning difficilissimo per l’. 3 ball, 1 strike. 2 ...

