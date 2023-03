LIVE Italia-Giappone 0-4, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: buon ingresso in partita di Pallante (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Foul. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. Ohtani resta sul monte e parte con uno strike contro Friscia. Ora l’Italia andrà in battuta con la parte finale del line-up: Fiscia, De Luzio e David Fletcher. Italia-Giappone 0-4 dopo 4 inning. Kondoh eliminato in prima base. 3 ball, 1 strike. 3 ball, 0 strike. Già 20 lanci per Pallante in questo inning. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Secondo eliminato per il Giappone. Va in battuta Kondoh. Foul. Foul. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 3 ball, 1 strike. Ennesima chiamata dubbia. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Base su ball concessa da Pallante. Ricomincia il line-up del Giappone con Nootbaar. Già 6 base su ball ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFoul. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. Ohtani resta sul monte e parte con uno strike contro Friscia. Ora l’andrà in battuta con la parte finale del line-up: Fiscia, De Luzio e David Fletcher.0-4 dopo 4 inning. Kondoh eliminato in prima base. 3 ball, 1 strike. 3 ball, 0 strike. Già 20 lanci perin questo inning. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out. Secondo eliminato per il. Va in battuta Kondoh. Foul. Foul. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 3 ball, 1 strike. Ennesima chiamata dubbia. 2 ball, 1 strike. 2 ball, 0 strike. 1 ball, 0 strike. Base su ball concessa da. Ricomincia il line-up delcon Nootbaar. Già 6 base su ball ...

