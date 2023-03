LIVE Italia-Giappone 0-4, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: azzurri sfortunati, Mastrobuoni sfiora un homerun da 3 punti (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Genda eliminato in prima base. Tocca a Kai in battuta. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Entra Andre Pallante sul monte: ci saremmo aspettati di vederlo in campo dall’inizio. Affronta Genda. L’eventuale homerun di Mastrobuoni, da 3 punti, avrebbe potuto cambiare tutto e mutare l’inerzia della partita. Purtroppo è andata così e non bisogna più pensarci. Che sfortuna. Miles Mastrobuoni sfiora il fuoricampo, ma viene eliminato al volo da Yoshida. Finisce qui il quarto inning offensivo dell’Italia. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. Ohtani a 51 lanci. Può arrivare ad 80. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3 ball, 2 strike. Conto pieno. Foul. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Genda eliminato in prima base. Tocca a Kai in battuta. Foul. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Entra Andre Pallante sul monte: ci saremmo aspettati di vederlo in campo dall’inizio. Affronta Genda. L’eventualedi, da 3, avrebbe potuto cambiare tutto e mutare l’inerzia della partita. Purtroppo è andata così e non bisogna più pensarci. Che sfortuna. Milesil fuoricampo, ma viene eliminato al volo da Yoshida. Finisce qui il quarto inning offensivo dell’. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. Ohtani a 51 lanci. Può arrivare ad 80. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CGILPalermo : RT @collettiva_news: ?? IL LAVORO CREA IL FUTURO. LA DIRETTA DAL XIX CONGRESSO #CGIL Dal palacongressi di Rimini l'apertura della quattro gi… - ConsorzioCIC : ?? Federico Mandolini, @GSErinnovabili, spiega chi può beneficiare dei fondi del #PNRR per lo sviluppo del… - ILOVEPACALCIO : Gruppo Percassi: apre a Palermo il quarto store Nike Live in Italia - Ilovepalermocalcio - movroosevelt : Massoneria On Air: Giordano Bruno e John Nada (Parte 2) - A cura di Gioele Magaldi - MRTV Italia Alle 12.30 su MRT… - Emergenza24 : [16.03-12:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -