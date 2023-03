LIVE Italia-Giappone 0-0, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: il line-up azzurro sfida la super star Ohtani (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 Il Giappone è una serie candidata all’oro di questo WBC, di sicuro una delle prime tre favorite (le altre sono Stati Uniti e Venezuela). Possiamo definire questa sfida come quella tra Davide contro Golia. Ma gli azzurri non hanno nulla da perdere: sognare non costa nulla. 10.57 Il line-up del Giappone: Nootbar, Kondoh, Ohtani, Yoshida, Murakami, Okamoto, Maki, Genda, Kai. 10.55 Il line-up dell’Italia: Frelick, Lopez, Dominic Fletcher, Sullivan, Pasquantino, Mastrobuoni, Friscia, De Luzio e David Fletcher. 10.53 Per l’Italia invece Ryan Castellani sul monte: si tratta di un pitcher di Triplo A, che vanta anche due apparizioni in MLB. Contro Taipei non aveva convinto, ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00 Ilè una serie candidata all’oro di questo WBC, di sicuro una delle prime tre favorite (le altre sono Stati Uniti e Venezuela). Possiamo definire questacome quella tra Davide contro Golia. Ma gli azzurri non hanno nulla da perdere: sognare non costa nulla. 10.57 Il-up del: Nootbar, Kondoh,, Yoshida, Murakami, Okamoto, Maki, Genda, Kai. 10.55 Il-up dell’: Frelick, Lopez, Dominic Fletcher, Sullivan, Pasquantino, Mastrobuoni, Friscia, De Luzio e David Fletcher. 10.53 Per l’invece Ryan Castellani sul monte: si tratta di un pitcher di Triplo A, che vanta anche due apparizioni in MLB. Contro Taipei non aveva convinto, ...

