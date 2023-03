LIVE Italia-Giappone 0-0 | World Baseball Classic 2023 in DIRETTA | gli azzurri tengono dopo 2 inning

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0 ball, 1 strike. Ora si torna in attacco con Ben De Luzio contro un Ohtani che sin qui ha maramaldeggiato.0-0. STRIKE-OUT FONDAMENTALE! Con fatica, ma Ryan Castellani si salva! Foul. E’ già un momento delicato della partita. Foul. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. 3 ball, 1 strike. 2 ball, 1 strike. 35 lanci per Castellani. 2 ball, 0 strike. Castellani in tilt. Lancio pazzo di Castellani, Genda avanza in seconda. Il nostro lanciatore sta faticando davvero tanto. Terza base su ball concessa da Castellani. Tocca a Kai. Okamoto cerca di rubare la base, ma viene eliminato in seconda. 2 out, resta Genda in battuta con 3 ball e 0 strike. 1 ball, 0 strike. Strike-out e primo eliminato. Tocca a Genda. Altro foul. Foul. 0 ...

LIVE Italia-Giappone 0-0, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: il line-up azzurro sfida la super star Ohtani OA Sport

