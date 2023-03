LIVE Italia-Giappone 0-0, World Baseball Classic 2023 in DIRETTA: buona difesa azzurra nel primo inning (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Altro foul. Foul. Ohtani sta lanciando sempre basso. 1 ball, 2 strike. Gira a vuoto Pasquantino. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Ora Vinnie Pasquantino in battuta contro Shohei Ohtani. Italia-Giappone 0-0 dopo il primo inning. STRIKE-OUT! Bravo Ryan Castellani, più forti anche degli arbitri! Foul. Già 19 lanci per Castellani. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Questo era strike, decisione arbitrale casalinga. 2 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Yoshida eliminato al volo. 2 out. Tocca a Murakami. 1 ball, 0 strike. Fantastica presa al volo di Lopez. Eliminato Ohtani. Tocca a Yoshida. Foul. 0 ball, 1 strike. Base su ball concessa da Castellani. Il Giappone ha già due uomini in base e zero ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAltro foul. Foul. Ohtani sta lanciando sempre basso. 1 ball, 2 strike. Gira a vuoto Pasquantino. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Ora Vinnie Pasquantino in battuta contro Shohei Ohtani.0-0 dopo il. STRIKE-OUT! Bravo Ryan Castellani, più forti anche degli arbitri! Foul. Già 19 lanci per Castellani. 3 ball, 2 strike. Conto pieno. Questo era strike, decisione arbitrale casalinga. 2 ball, 2 strike. Foul. 1 ball, 2 strike. 0 ball, 2 strike. 0 ball, 1 strike. Yoshida eliminato al volo. 2 out. Tocca a Murakami. 1 ball, 0 strike. Fantastica presa al volo di Lopez. Eliminato Ohtani. Tocca a Yoshida. Foul. 0 ball, 1 strike. Base su ball concessa da Castellani. Ilha già due uomini in base e zero ...

