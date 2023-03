LIVE Friburgo-Juventus | Europa League 2023 in DIRETTA | si parte dallo 0-1 dell’andata

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, gara di ritorno degli ottavi di finale dell’di calcio. In Germania si ridal punteggio di 1-0 in favore dei bianconeri, maturato nei 90 minuti della gara d’andata grazie alla rete di Angel Di Maria. Il risultato ottenuto settimana scorsa a Torino sta abbastanza stretto alla, che ha creato molto in fase offensiva, tirando 20 nel corso della partita, ma trovando una sola rete, senza riuscire quindi ad ipotecare il discorso qualificazione, rimandandolo ad oggi, dove asarà chiamata ad un’impresa non ...

Prossimo ostacolo per gli uomini allenati da Massimiliano Allegri sarà ilin Europa League. All'andata i bianconeri si sono imposti con il minimo scarto e dovranno essere bravi a gestire il ...Dopo il sofferto successo maturato contro la Sampdoria, la Juventus di Max Allegri sfiderà ilnella gara valida per il ritorno degli ottavi di finali di Europa League. Forti del risicato ...Siamo stati ordinati, limitando il, che non ha tirato quasi mai in porta. Mi aspetto una squadra diversa, per passare devono segnare. Una delle loro qualità sono le seconde palle dal gioco ...

ALLEGRI VERSO IL 3-5-1-1 - Massimiliano Allegri, per la gara, contro il Friburgo sembra intenzionato ad affidarsi al 3-5-1-1: in attacco ci sarà Vlahovic con Miretti che dovrebbe agire leggermente ...Ci sono ancora diversi dubbi che affliggono la testa di Massimiliano Allegri in vista della formazione da schierare domani sera. Una novità potrebbe esserci.