LIVE Friburgo-Juventus, Europa League 2023 in DIRETTA: Allegri schiera Gatti e Kean dal primo minuto! (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Definite le formazioni ufficiali: Friburgo (3-4-3):Flekken, Kubler, Ginter, Gulde, Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter, Doan, Gregoritsch, Holer. All.Streich. Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Vlahovic. All.Allegri. 17.39 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Friburgo-Juventus, gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio 2023. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.42 Definite le formazioni ufficiali:(3-4-3):Flekken, Kubler, Ginter, Gulde, Sildillia, Eggestein, Hofler, Gunter, Doan, Gregoritsch, Holer. All.Streich.(3-5-2): Szczesny,, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic,, Vlahovic. All.. 17.39 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, gara di ritorno degli ottavi di finale dell’di calcio. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di ...

