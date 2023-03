LIVE Friburgo-Juventus 0-2 | Europa League 2023 in DIRETTA | i bianconeri volano ai quarti grazie a Vlahovic e Chiesa

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.44 Buona prestazione nel complesso questa sera da parte dei, che hanno gestito la partita, avendo la calma e la pazienza di aspettare le occasioni che non sono mancate in entrambi i tempi. Prima la rete su calcio di rigore da parte di, e poi il gol nel finale di. Nel mezzo due traverse, die di Bremer, oltre ad una rete annullata dal VAR aper fuorigioco. 20.42 Nonostante non abbia sfruttato alla grande nel secondo tempo la superiorità numerica laha gestito il risultato nei secondi 45 minuti, trovando anche la rete del raddoppio in extremisa Federico, che ritorna al gol, dopo i molti infortuni. 90+6? ...

Friburgo-Juve 0-2 diretta: raddoppia Chiesa! Corriere dello Sport

FRIBURGO-JUVENTUS 0-2. 90'+4' - TRAVERSA DI CHIESA! Il numero 7 riceve palla, entra in area e si accentra: conclusione a giro, tocca leggermente Flekken e manda la palla sualla traversa. 90'+2' - ...Centrale, nessun problema per Szczesny che para. 87' - Fallo di Sallai su Kean: c'è il cartellino giallo per il giocatore del Friburgo. 84' - DOPPIO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entra De Sciglio per ...