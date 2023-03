LIVE Friburgo-Juventus 0-1 | Europa League 2023 in DIRETTA | si entra nella fase calda della partita con i bianconeri avanti di un gol

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Petersen si accontenta del calcio d’angolo, dopo che un cross in mezzo era stato spizzato dal cle. 74? Duplice cambio per il: fuori Gregoritsch e Gunter, dentro Petersen e Weibhaupt. 73? Libera l’area Danilo da una palla sporca che è rimasta vacante al centro dell’area di rigore. Per fortunaarriva prima di tutti il numero 6. 71? Forze fresche messe in campo da Allegri per dare una scossa alla propria squadra, che ha fornito un atteggiamento in questa ripresa non apprezzato da coach toscano. 70? Duplice cambio: fuori Kostic e Vlahovic, dentro Chiesa e Iling-Junior. 69? Cross in mezzo di Kostic verso Vlahovic, ma il pallone viene spizzato ...